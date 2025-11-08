E’ stato sentito nel corso dell’interrogatorio preventivo dal gip di Palermo e ha respinto ogni accusa Stefano Palminteri, tenente colonnello dei carabinieri coinvolto nell’inchiesta per corruzione e associazione a delinquere sull’ex presidente della Regione siciliana Totò Cuffaro. Palminteri è indagato per rivelazione di notizie riservate.

Avrebbe sollecitato all’ex legale del politico, l’avvocato Claudio Gallina, un incontro con Cuffaro a cui, in cambio di un aiuto lavorativo alla moglie, avrebbe riferito di indagini in corso. La vicenda ha portato il legale dell’ex governatore, il cui nome è finito negli atti dell’indagine, a rimettere il mandato. L’avvocato non è indagato.

