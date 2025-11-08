“Nel pieno rispetto della magistratura e del principio di costituzione di presunzione innocenza, ribadiamo la nostra fiducia nel lavoro degli inquirenti e la volontà di collaborare affinché la verità emerga con chiarezza. La Dc resta una comunità politica ispirata ai valori della legalità, solidarietà e servizio al bene comune”. Così in una nota diffusa alla stampa la Democrazia Cristina della Sicilia commenta le dimissioni dell’ormai ex segretario nazionale del partito, Totò Cuffaro.

È convocata per il 19 novembre a Palermo una direzione regionale straordinaria della Dc “per riaffermare – si legge ancora – la nostra missione al servizio dei siciliani. Siamo consapevoli che la fiducia dei cittadini è un bene prezioso e fragile. Per questo continueremo a lavorare con determinazione per riaffermare i valori popolari e cristiani che hanno segnato la nostra storia e che oggi più che mai devono guidare la nostra azione pubblica”.

“𝑳𝒂 D𝒆𝒎𝒐𝒄𝒓𝒂𝒛𝒊𝒂 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒂𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒓𝒂̀ 𝒂 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐, 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒊𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒆 𝒔𝒑𝒊𝒓𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂̀”, scrivono 𝐈𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐀𝐛𝐛𝐚𝐭𝐞 – 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐨 𝐆𝐢𝐮𝐟𝐟𝐫𝐢𝐝𝐚 – 𝐍𝐮𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐨 – 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐀𝐮𝐭𝐞𝐫𝐢 – 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚 – 𝐑𝐨𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐚 𝐀𝐛𝐛𝐚𝐝𝐞𝐬𝐬𝐚 e 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨.

