Con il ritorno dell’autunno, torna anche il make up. Dopo un’estate di visi baciati dal sole e di trucco al naturale per affrontare le lunghe giornate in spiaggia, è tempo di rispolverare le pochette messe da parte e di arricchire le make-up collection di nuovi prodotti di tendenza. Ma cosa dice la moda in fatto di trucco e dintorni per la stagione che sta cominciando?

Scopriamo insieme tutte le tendenze make-up autunno/inverno 2019-2020 che hanno ispirato le nuove collezioni Mia Cosmetics!

Dalle passerelle arrivano i must have di questa stagione: rossetto rosso, in tutte le sue sfumature, eyeliner classico o dalle righe più audaci, e smokey-eyes. Ma non mancano suggerimenti di sguardi full color, mix e abbinamenti particolari che accendono le palpebre, e i sempre affidabili toni del nude.

Le certezze che svettano su tutte: rosso e nero saranno i colori dominanti. In particolare il rosso Coca Cola impazza su labbra e unghie, mentre l’intenso noir disegna lo sguardo, rendendolo seducente, magnetico e disegnato nei minimi particolari. I prodotti per eyeliner diventano sempre più performanti, adatti ad andare ben oltre la classica riga, creando grafiche fuori dagli schemi, come visto addosso alle celebrità.

Make up labbra e occhi autunno/inverno 2019/2020

Bocca mat, dal deciso finish opaco, come quello visto sulle passerelle di Marta Jakubowski, Jenny, Versace e Oscar De La Renta. Per le labbra vince anche l‘effetto smudge, nelle diverse declinazioni avvolgenti, come il burgundy di Paco Rabanne, Simone Rocha e Sally LaPointe.

Gli occhi di questo autunno/inverno sono neri neri, e si prendono la scena grazie alle linee sempre più evolute degli eyeliner. Rivoluzione da cat-eye, perché siamo fondamentale farsi ricordare! Le esperte di make up lo sanno: se il trucco occhi è intenso, le labbra restano nude; viceversa se le labbra sono troppo cariche, si risparmia sul make up dello sguardo. Ebbene, dimenticate questa regola non scritta: quest’autunno/inverno il trucco è intenso, intensissimo, sia per occhi che per labbra, e, soprattutto, contemporaneamente.

Esplosione di colori: make-up in tinte pop

Ricordate la Pop Art? La corrente artistica coloratissima, ispirata al mondo dei fumetti e della grafica pubblicitaria? Ebbene, quest’autunno la Pop Art rivive nel trucco, nelle scelte cromatiche, nei colori brillanti ed esagerati che esplodono sulle palpebre. Combatti il triste pallore invernale a colpi di tavolozza make up, come suggerito da Anna Sui, Chromat e Moschino. Gioca con gli effetti cromatici per creare un mix insolito, un trucco originale, in ogni occasione. Oro, arancio e azzurro ti sembrano troppo? In questa stagione nessun abbinamento è too much? Esci dagli schemi, non prenderti troppo sul serio, infrangi le solite regole del match e sentiti libera di esplorare le innumerevoli variazioni di colore.

Intramontabile nude style: trucco da bambola

La nude mania non tramonta mai: i colori neutri si abbinano ad ogni outfit e ad ogni incarnato. Scegliendo il nude per la tua manicure non dovrai nemmeno preoccuparti di cambiare smalto in base al tuo look! Un’escalation di tonalità che vanno dai beige al caramello, passando per tutti i rosati. Lucide o opache, le nuance nude ti danno assoluta libertà di scelta, per avere unghie sempre a posto e ben curate, dalla forma corta e arrotondata, come quelle proposte da Oscar De La Renta, Giorgio Armani e Michael Kors, o dalla forma più audace, come quelle di Marine Serre e Jeremy Scott.

Vintage mood: un tocco retrò al tuo look

I beauty trend di quest’anno strizzano l’occhio al passato e suggeriscono l’idea di una donna in versione bambola, con chioma cotonata e lipstick semilucido che mette in evidenza le labbra. Make-up anni Cinquanta e anni Ottanta con la rivisitazione del rossetto beige.

La donna dell’Autunno-Inverno 2019 può essere super trendy e colorata o nostalgica e pura: a voi la scelta!