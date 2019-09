Speciale Supercoppa LNP : Fortitudo, ecco i tuoi avversari

A pochi giorni dal debutto nella Supercoppa di Lega 2, la Fortitudo ha già messo in archivio due amichevoli rispettivamente contro la pari grado Orlandina Basket e contro il Green Basket Palermo di serie B.

Eccezion fatta per l’assenza di Lorenzo Ambrosin, la squadra di Cagnardi ha potuto testare l’affiatamento tra i giocatori, provare nuovi meccanismi di gioco e variesoluzioni offensive e difensive.

Complessivamente ci sono buone indicazioni; limitando l’analisi ai nuovi arrivi, De Nicolao ha già grinta e personalità, Moretti sembra avere un buon potenziale ma è parso ancora poco incisivo.

La squadra ha mostrato una buona intensità in fasedifensiva, meno in quella offensiva, a tratti intermittente:Easley deve ancora affinare l’intesa con il resto della squadra, mentre James, pur essendo in grado di produrrebuone azioni individuali, deve migliorare nei movimenti senza palla.

Tuttavia, di tempo, per rifiatare e programmare la preseason serenamente, non ce n’è; la fase a gironi della Supercoppa di Lega 2, infatti, proietta i biancazzurrisubito in atmosfera campionato e con ben due derby da disputare.

Si parte questa domenica al PalaIlio – palla a due alle ore 19,30 – per il primo match contro la Pallacanestro Trapani; poi mercoledì – alle 20,30 – il PalaMoncadasarà il palcoscenico del secondo match contro l’ambizioso Napoli Basket e infine si chiude domenica 15 al PalaFantozzi – palla a due alle ore 19,00 – contro l’Orlandina.

La Supercoppa ci consente di fare un’analisi dettagliata delle tre compagini del Girone Azzurro che partono tuttecon rinnovate ambizioni e desiderose di ritagliarsi un ruolo da protagoniste durante la regular season.

Trapani: L’obiettivo è di occupare stabilmente la zona playoff

Confermato coach Andrea Parente, la società del presidente Pietro Basciano ha operato molti cambiamenti con gli innesti della guardia americana classe ’88 La’Marshall Corbett reduce da una stagione strepitosa con la Poderosa Montegranaro (20.27 punti di media con il 43% da tre) e del rookie americano classe ’96 Kenny Goins, appena uscito dalla prestigiosa Michigan StateUniversity.

La pattuglia tricolore vanta alcuni degli italian top players di questa Lega: al totem e capitano Andrea Renzisi sono aggiunti il play classe ’99 Federico Bonacini, il play classe ’92 Gabriele Spizzichini e l’ala classe ’91Alessandro Amici.

Basket Napoli: Ritorno tra i grandi?

Il Napoli Basket, dopo una stagione non particolarmente esaltante in serie B, ha riabbracciato nuovamente la serie A2; l’operazione si è concretizzata grazie all’acquisto del titolo sportivo di Legnano.

La dirigenza si è mossa tempestivamente sul mercato estivo non badando a spese, circostanza che ha proiettatoil club partenopeo verso un campionato di vertice.

Il roster del coach Gianluca Lulli può vantare tra le sue fila due americani al top come Brandon “Predator”Sherrod e Terrence “Terrible Terry” Roderick (assente in Supercoppa).

Tra gli italiani spiccano i nomi di Stefano Spizzichini,ala grande classe ’90, di Daniele Sandri, ala classe ’90 edel play classe ’93 Diego Monaldi.

Orlandina: Smaltita la delusione, si riparte

Dopo aver accarezzato il sogno di ritornare nella massima serie, l’Orlandina si è dovuta nuovamente rimboccare le maniche e ricominciare daccapo.

Il rewind è stato affidato allo stesso condottiero, ovvero a Marco Sodini – coach viareggino dal sorriso sempre suadente – che sa lavorare in condizioni difficili e trarre il massimo da giocatori e ambiente apparentemente demotivati; vedremo se sarà in grado di ripetersi.

Per quanto riguarda il roster, il navigato managerSindoni ha dovuto risolvere la parte più complicata del puzzle, ovvero quella di sostituire i due cannonieriamericani Brandon Triche e Jordan Parks.

La ricerca si è conclusa con l’ingaggio di Brice Johnson,ala classe ’94, uscito niente meno che dalla prestigiosissima North Carolina e scelto dai Los Angeles Clippers con la chiamata numero 25 al draft del 2016.

Il secondo straniero è Lucio Redivo, play argentinoclasse ’94, attualmente impegnato con la propria nazionale nel mondiale in Cina.

Confermati alcuni dei protagonisti della passata stagione come Simone Bellan, Matteo Laganà, Joseph Mobio,Andrea Donda e Jacopo Lucarelli, cui si sono aggiunti Lorenzo Querci, guardia classe 2001, Uchenna Ani, ala classe 2000 e da ultimo il play Marco Laganà.