Tempo di bilanci e statistiche nei campionati di Eccellenza e Promozione, quando si è già chiuso il girone di andata. Le società agrigentine che militano nei campionati regionali più rappresentativi stanno rispettando in parte le previsioni d’inizio anno e sperano, al giro di boa, di portare a termine gli obiettivi prefissati. Come l’Akragas che è seconda in Eccellenza, seguita dal Canicattì al terzo posto. Subito dopo la pausa per le festività di fine anno si ricomincia a correre. Domenica 5 gennaio «semaforo verde» per l’avvio del girone di ritorno.

Nel frattempo è stata ufficializzata la classifica dei capocannonieri: in Eccellenza girone A il bomber è l’esperto Giuseppe Gambino punta centrale dell’Akragas, con i suoi 11 centri stagionali. A rincorrerlo, con una realizzazione in meno, c’è Agostino De Luca del Dattilo Noir capolista del torneo. Non mancano le sorprese e le novità sul terzo gradino del podio: ben 5 calciatori condividono questa posizione con 8 reti a testa. Dall’esperto Fabio Messina dello Sporting Vallone, si passa al “cinico” Davide Testa del Dattilo Noir. Troviamo anche il talentuoso Giuseppe Iezzi del Canicattì e le conferme Giorgio Stassi della Parmonval e Salvatore Albeggiano, quest’ultimo in forza alla matricola Don Carlo Misilmeri. E con 7 reti c’è anche il nuovo arrivato in casa Canicattì, Federico Matera.