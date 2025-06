Al via ad Agrigento, questa mattina, il servizio turistico estivo Temple Tour Bus, che offre la possibilità di conoscere la Città dei Templi, la Valle dei Templi, Porto Empedocle, San Leone e la Scala dei Turchi. Il servizio consiste nella visita del territorio con autobus turistici scoperti su due percorsi (linea rossa e linea blu) con fermate intermedie, nella modalità hop-on/hop-off, nei luoghi di interesse.

Gli utenti possono iniziare il tour da qualsiasi fermata, e puoi salire e scendere quando e dove vogliono. Il servizio è giornaliero con commentario audio in 5 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il biglietto dà diritto al passeggero ad utilizzare entrambe le linee del Temple Tour Bus per la data di validità indicata nel ticket. Ed è valido anche per le linee del servizio urbano gestito dalla Tua. Rispetto al passato ci sono alcune importanti novità.

La prima è l’introduzione di una nuova fermata a Villaggio Mosè, quartiere in cui si svolgeranno diversi eventi del programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025. L’altra novità di quest’anno è l’intermodalità del servizio turistico con Trenitalia che permetterà a turisti e visitatori di acquistare il biglietto direttamente sulla piattaforma di vendita Trenitalia, in un’unica soluzione con il viaggio in treno.

