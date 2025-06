Sit-in di protesta dei centri di accoglienza per minori non accompagnati, questa mattina, davanti alla Prefettura di Agrigento. Presenti gestori delle strutture, che da tempo segnalano alcune difficoltà, e decine di ospiti. Le cooperative, in particolare, evidenziano “con profonda preoccupazione la situazione di grave criticità in cui versa attualmente il sistema di accoglienza sul territorio” soprattutto per quanto riguarda lo stop dei pagamenti da parte degli enti competenti, con ritardi che supererebbero i 9 mesi.

Oltre a questo viene segnalata la sospensione delle assegnazioni di nuovi minori a strutture già autorizzate e operative; l’assenza di protocolli “chiari e funzionanti per la gestione dei neomaggiorenni, che restano in carico alle strutture senza riconoscimento né copertura economica”, un difficoltà crescente nel garantire un’accoglienza “dignitosa e conforme ai principi normativi nazionali e internazionali, a causa della mancanza di fondi e di interlocuzione istituzionale”.

