Teatro valle dei Templi – nel nuovo allestimento in C/da Chimento il concerto di Antonello Venditti

Fervono i preparativi per l’allestimento della nuova struttura del Teatro Valle dei Templi nell’area adiacente lo Sport Village, lungo la strada Esa Chimento – zona Mosella, che il prossimo sabato 31 agosto accoglierà la serata-evento dell’estate di Antonello Venditti.

Nuovo il look come nuovo il contesto ma consolidata la professionalità e la competenza di una struttura che in un ventennio non ha fatto mancare i grandi eventi ad Agrigento.

Il Teatro modulare, lo stesso che negli anni si è visto nella Valle dei Templi, ha una capienza che varia da 3 a 4000 posti a sedere distinti in settori – tribuna e platea tutti rigorosamente numerati. Il declivio naturale della platea rispetto al palco, con una pendenza del 16%, garantisce la visibilità da ogni angolazione mentre un ampio foyer consente l’accoglienza del pubblico prima dell’inizio dello spettacolo, anche nei momenti di sound check dell’artista.

Un ampio parcheggio di circa 30 mila metri quadri adiacente al teatro è in grado di ospitare fino a circa 800 auto e 500 motorini.

Per quanti vogliano raggiungere comodamente la struttura, sono disponibili inoltre Parcheggi in Viale Che Ghevara e in piazza del Vespro al Villaggio Mosè, da dove partiranno i Bus Navetta per accompagnare il pubblico al Teatro e ritorno al termine del concerto.

Qualche info sulla viabilità:

il giorno dello spettacolo la strada Esa Chimento sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 18 e fino all’01:00, presidiata da personale della Polizia Provinciale;

l’ingresso è autorizzato solo ai possessori dei biglietti in entrata da Viale Enrico Che Ghevara – per chi proviene da Favara e dalla Strada della Mosella per chi arriva da Agrigento e dal Villaggio Mosè o da altre location;

Si consiglia per quanto possibile l’utilizzo di motori e ciclomotori per raggiungere in maniera autonoma il Teatro agevolando lo snellimento del traffico.

I biglietti sono ancora disponibili presso i circuiti di prevendita abituali – Ticketone e Box Office Sicilia e allo Sport Village.

Infoline 0922.437474.