Agrigento, cade da un ponteggio. Operaio rimane ferito

Incidente sul lavoro in via Biagio De Luca, nel quartiere di Villaggio Mosè. Un operaio di 44 anni, di Favara, mentre era impegnato in un cantiere edile, è caduto da un trabattello, da un’altezza di alcuni metri. Ha riportato ferite sparse. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Per fortuna non è grave.

I carabinieri hanno avviato le indagini, unitamente ai loro colleghi del Nil e del personale Asp, sul rispetto delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e sulla sua posizione lavorativa dell’uomo. I militari dell’Arma hanno sentito alcune persone.