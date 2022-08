Teatro Valle dei Templi (AG): Dopo il successo di Roma con più di 3000 spettatori i Pink Floyd Legend per la prima volta in Sicilia

“ATOM HEART MOTHER” il concerto-evento dei Pink Floyd Legend, dopo aver registrato più di 3000 spettatori alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 3 agosto scorso,arriva per la prima volta in assoluto in Sicilia, al Festival Il Mito di Agrigento, nello scenario unico del Teatro Valle dei Templi, il 21 agosto 2022 e a Zafferana Etnea all’Anfiteatro Falcone e Borsellino, il 22 agosto 2022

Grazie alla realizzazione “unica e speciale” della celebre suite, tutti i concerti incassano il sold out in ogni data: dagli Arcimboldi di Milano allo Sferisterio di Macerata, dal Teatro Romano di Ostia Antica a quello di Verona, dalla Sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma al Teatro Colosseo di Torino. Dal 2012 i Pink Floyd Legend, infatti, sono i soli a portare in tour la versione integrale di ATOM seguendo la partitura originale (e autografata) del compositore Ron Geesin con il quale i Legend hanno sottoscritto a Londra, anni fa, un sodalizio artistico.

I Pink Floyd Legend sono Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori) ed Emanuele Esposito(batteria). Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Nicoletta Nardi e Sonia Russino ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.

A fianco della band romana, il grande ensemble composto dalla Legend Orchestra (con gli Ottonidautore e Federica Vecchio al violoncello solista), e dal Legend Choir che nella data di Agrigento vedrà protagonista il Coro Magnificat (preparato da Lilia Cavalieri) e nella data etnea la Schola Cantorum Aetnensis di Zafferana e la Corale Jonia di Giarre (rispettivamente preparate da Ata Pappalardo e da Giuseppe Cristaudo), tutti sotto la direzione del Maestro Giovanni Cernicchiaro.

Atom Heart Mother si snoda attraverso straordinarie combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: Atom è considerato il disco della maturità e un punto di svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock.

Nel corso del concerto non mancheranno i più grandi successi del gruppo britannico (da quelli degli esordi a quelli più recenti) che i Pink Floyd Legend eseguiranno nella classica formazione live a 9 elementi.

Le oltre due ore di musica si avvarranno di un incredibile nuovo disegno luci e laser e di sorprendenti effetti scenografici che, uniti alla fedeltà degli arrangiamenti, ai video dell’epoca proiettati su schermo circolare di 5 metri, agli oggetti di scena, ricreano quel senso di spettacolo totale per vivere un’indimenticabile “Floyd Experience”

PINK FLOYD LEGEND

FABIO CASTALDI – Basso, Voce, Gong

ALESSANDRO ERRICHETTI – Chitarra, Voce

EMANUELE ESPOSITO – Batteria

SIMONE TEMPORALI – Tastiere, Voce

PAOLO ANGIOI – Chitarra acustica, elettrica e 12 corde, Basso, Voce

con

MAURIZIO LEONI – Sassofono

NICOLETTA NARDI / SONIA RUSSINO / GIORGIA ZACCAGNI – Cori

e con

LEGEND CHOIR & ORCHESTRA

diretti dal M° Giovanni Cernicchiaro