Teatro Pirandello, per il dopo Aronica c’è Francesco Bellomo

E’ tempo di riaprire il sipario con il primo appuntamento della stagione: il 27 e 28 novembre andrà in scena l’Enrico IV di Luigi Pirandello, per la regia di Yannis Kokkos, con Sebastiano Lo Monaco e Mariàngeles Torres. Nei prossimi giorni sarà annunciato il nome del direttore artistico. Tra i più accreditati a ricoprire questo ruolo sembrerebbe il produttore teatrale Francesco Bellomo, nativo proprio della Città dei Templi, ma da anni residente a Roma, che ha al suo attivo un centinaio di produzioni teatrali realizzate con nomi del calibro di: Michele Placido, Giuliana De Sio, Mario Monicelli, Monica Guerritore, Andrea Jonasson, Gigi Proietti e Gianfranco Jannuzzo. Gli agrigentini ricorderanno certamente alcuni spettacoli portati in scena nel teatro comunale. Nell’aprile del 2019 Bellomo chiuse la stagione del Pirandello in bellezza con “Sogno di una notte di mezza estate”. Spettacolo di successo con protagonisti una figlia d’arte, per la prima volta ad Agrigento: Violante Placido, la bella attrice figlia di Michele Placido. Con lei altri nomi di spicco come Paolo Ruffini e Stefano Fresi, apprezzati e applauditi dal pubblico che ha gremito il teatro. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il nome di Alessandro Patti nel ruolo di presidente della Fondazione pirandello, insieme al direttore artistico dovrà essere reso noto il nome del direttore amministrativo.