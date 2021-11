Riqualificazione porticciolo San Leone, il sindaco: “Si concretizza ciò che volevo”

“Finalmente si sta concretizzando ciò che volevo per Agrigento”. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè , commenta così i lavori che riguarderanno il porticciolo di San Leone. “Una ristrutturazione specialmente del molo di ponente dove le mareggiate- ha continuato il primo cittadino- hanno creato seri danni alla pavimentazione, ringhiere, impianti elettrici e illuminazione. Appena insediatomi, insieme con Rino La Mendola abbiamo fatti i sopralluoghi euna conferenza di servizi, una settimana dopo il Genio Civile ha definito la progettazione”. I lavori dovrebbero concludersi entro il mese di maggio. “La novità sarà la fruizione del molo di ponente- ha concluso il sindaco- in modo che i cittadini potranno guardare la città come se fossero in mare, a bordo di una barca”.