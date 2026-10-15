Teatro Pirandello, Leandro Picarella è il nuovo direttore artistico: «Riportiamo ad Agrigento i talenti che sono andati via»

Presentato il nuovo direttore artistico della Fondazione Teatro Pirandello. Tra gli obiettivi il coinvolgimento delle compagnie siciliane, la valorizzazione degli artisti del territorio e l’apertura al cinema. «Vogliamo contribuire a fare di questa città una capitale della cultura».

Leandro Picarella è il nuovo direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina, giovedì 15 ottobre, nel foyer del teatro, alla presenza dei rappresentanti della Fondazione. Il regista agrigentino raccoglie l’eredità di Roberta Torre, aprendo una nuova fase nella gestione artistica dell’istituzione culturale cittadina.

Picarella ha spiegato di voler mettere a disposizione del teatro e della propria città le competenze maturate nel corso della sua carriera, indicando nella valorizzazione del territorio e nel coinvolgimento degli artisti siciliani alcuni degli obiettivi principali del nuovo incarico.

«Mi pare che tutto sia un po’ nuovo, nel senso che dai membri del Cda alla proposta, alla visione condivisa si voglia fare qualcosa che probabilmente nei nostri cuori abbiamo sempre desiderato e voluto da giovanissimi: contribuire a fare veramente di questa città una capitale della cultura».

Un’ambizione che, secondo il nuovo direttore artistico, Agrigento avrebbe tutte le possibilità di realizzare. «Ne ha tutti gli strumenti, ne ha la storia, ne ha le qualità, ne ha le persone. Persone che magari, non trovando possibilità qui, si sono formate fuori, hanno fatto altri percorsi e tornano per dare il loro contributo».

Uno dei punti centrali del progetto riguarda il rapporto con le compagnie teatrali siciliane. Alla domanda sullo spazio che sarà riservato alle realtà locali, Picarella ha chiarito di voler allargare lo sguardo all’intera Isola.

«Quando si parla di locale non mi riferirei soltanto alla città di Agrigento, ma proprio alla regione Sicilia, che offre una storia e delle compagnie stupende, da Catania a Palermo e Messina».

Il nuovo direttore ha sottolineato che questa impostazione è condivisa con il Consiglio di amministrazione: «L’idea e l’indirizzo da parte del Cda è stato proprio quello e io lo sposo in pieno. Tra l’altro, con molte di queste compagnie siamo anche amici e conoscenti, abbiamo collaborato. Mi auguro di poter portare un po’ tutti».

Non soltanto teatro, però. Picarella guarda anche al cinema, settore nel quale ha maturato una parte importante della propria esperienza professionale. L’obiettivo è creare occasioni di incontro tra il pubblico agrigentino e gli autori del cinema italiano.

«Ricordiamoci che questo teatro è stato anche cinema e quindi sì, sarebbe molto bello. Ovviamente entro in punta di piedi, non voglio portare la mia professione subito. Mi piacerebbe mettere a disposizione intanto le mie competenze in ambito teatrale».

Poi aggiunge: «Vorrei valorizzare il cinema italiano, quello che è conosciuto e si fa apprezzare nei festival di tutto il mondo, magari portarlo qui con gli autori e le autrici».

Un progetto che nasce anche dai ricordi personali. Picarella ha raccontato quanto siano stati importanti, durante la sua formazione, gli incontri con grandi protagonisti della cultura e del cinema.

«Io racconto sempre che a 18 anni ho incontrato Monicelli, che passeggiava durante una premiazione lunghissima. In questo modo ho creato una relazione».

Da quell’esperienza nasce il desiderio di offrire opportunità analoghe alle nuove generazioni: «La possibilità, il desiderio è quello che i giovani agrigentini possano avvicinarsi, trovarsi anche per caso un giorno a passeggiare con un grande artista o una grande artista».

Il rapporto tra Agrigento e i suoi talenti sarà un altro elemento della nuova direzione artistica. Alla domanda su come costruire una visione teatrale legata al territorio senza cadere nel provincialismo, Picarella ha risposto indicando una strada precisa: «Probabilmente riportando a casa chi è andato via dalla provincia, magari ha costruito la propria carriera fuori da questi confini, sempre dialogando e mai dimenticandoli».

Parole che delineano l’intenzione di fare del Pirandello un luogo di incontro tra le esperienze maturate fuori dalla Sicilia e le energie culturali presenti sul territorio.

La nuova direzione artistica parte, tuttavia, da una stagione già definita. Il cartellone 2026/2027 è stato ideato, costruito e presentato da Roberta Torre, che non è stata riconfermata dalla nuova governance della Fondazione. Picarella eredita dunque una programmazione già pronta, mentre le sue prime dichiarazioni delineano soprattutto gli indirizzi da sviluppare nel futuro.

La sfida sarà trasformare le intenzioni annunciate in iniziative concrete, costruendo una proposta riconoscibile e capace di coinvolgere il pubblico, le compagnie e i giovani artisti.

Per Leandro Picarella comincia così una nuova esperienza professionale nella sua città, con l’ambizione dichiarata di fare del Teatro Pirandello un punto di riferimento per la cultura siciliana e nazionale.

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