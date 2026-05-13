Teatro Pirandello, il 22 maggio sarà svelata la nuova stagione “Echi e Orizzonti”

AGRIGENTO – Il sipario si alza sulla nuova stagione teatrale del Teatro Luigi Pirandello. Sarà presentato il prossimo 22 maggio alle ore 11 il cartellone 2026/2027 firmato dal direttore artistico Roberta Torre, che ha scelto il titolo “Echi e Orizzonti – Passato Vivo Futuro in Scena” per accompagnare il nuovo percorso artistico del teatro agrigentino.

L’annuncio era arrivato già nelle scorse settimane dal palco del Pirandello, al termine delle repliche di “Fata Morgana” di Gianfranco Jannuzzo, quando il direttore artistico aveva anticipato al pubblico una stagione già definita e pronta ad essere svelata.

La programmazione, secondo le prime indicazioni, punterà su grandi nomi della scena nazionale, spettacoli di prosa, musica e danza, senza rinunciare alla tradizione pirandelliana e agli spazi dedicati alla sperimentazione, come il “Pirandello Fringe Fest”. Prevista anche un’attenzione particolare agli artisti del territorio e alla crescita culturale della città.

“Stiamo allineando il Pirandello ai grandi teatri italiani – ha dichiarato Roberta Torre –. Il nostro teatro è cresciuto moltissimo non solo nei numeri, ma anche nel posizionamento culturale e mediatico. Oggi il Teatro Pirandello è diventato un punto di riferimento riconosciuto anche dagli addetti ai lavori e dai principali media nazionali”.

La presentazione si svolgerà direttamente nella sala teatrale del Pirandello, segnando simbolicamente anche un nuovo approccio nel rapporto con il pubblico e con la città. Nel corso della mattinata saranno illustrati nel dettaglio spettacoli, ospiti e linee artistiche della stagione 2026/2027.

L’evento sarà aperto al pubblico fino ad esaurimento posti e sarà accompagnato dagli interventi musicali del Maestro Salvatore Galante.

I rappresentanti degli organi di stampa sono invitati a partecipare. Eventuali interviste con il direttore artistico e gli ospiti saranno rilasciate esclusivamente al termine della presentazione.

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