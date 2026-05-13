L’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione – firmato dal prefetto Salvatore Caccamo – nei confronti di un cittadino della Guinea di 26 anni irregolarmente presente sul territorio nazionale, con contestuale trattenimento disposto dal Questore presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Pian del Lago di Caltanissetta, in attesa dell’esecuzione del rimpatrio. Il provvedimento giunge all’esito di una escalation di comportamenti pericolosi che nelle ultime settimane aveva seminato allarme tra i residenti del quartiere di via Callicratide.

Il 17 aprile il soggetto era stato arrestato dai carabinieri per resistenza a Pubblico ufficiale. Il 1° maggio, incurante dell’arresto, aveva nuovamente scaraventato dalla finestra della propria abitazione mobili e suppellettili – tra cui un divano a due posti – sulla strada sottostante, mettendo seriamente a rischio l’incolumità dei passanti: in quella circostanza erano intervenuti gli agenti della Sezione Volanti, che lo avevano denunciato per getto pericoloso di cose.

Il soggetto era gravato da un pesante curriculum criminale, con condanne per stupefacenti e rapina aggravata e precedenti per furto, resistenza, evasione, danneggiamento e lesioni, ed era sottoposto a Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza e obbligo di firma. Già nel 2023 il Questore gli aveva notificato l’avviso orale; nel 2024 era stato ammonito per violenza nei confronti della compagna.

Quello di oggi non è un episodio isolato. Nel corso del 2026 l’Ufficio Immigrazione ha già adottato analoghi provvedimenti nei confronti di altri cittadini stranieri irregolari con gravi precedenti penali: tra questi, un soggetto condannato per rapina impropria, lesioni personali e violenza sessuale aggravata, e un altro gravato da condanne per lesioni, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e precedenti per furto aggravato e ricettazione. Uno di essi è già stato rimpatriato nel proprio Paese d’origine a mezzo di volo charter.

L’azione della Questura di Agrigento in questo settore è costante e non conosce sosta: l’Ufficio Immigrazione continuerà a monitorare con la massima attenzione le posizioni di tutti i soggetti stranieri irregolari gravati da precedenti penali, adottando con tempestività tutti i provvedimenti previsti dalla legge a tutela della collettività.

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