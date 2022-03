Teatro, il direttore artistico Bellomo: “Progetti per il presente e per il futuro”

Il teatro è vita, si ritorna a socializzare. E il Pirandello di Agrigento sta dando dei risultati lusinghieri. Lo sa bene il direttore artistico, Francesco Bellomo che spera di poter tornare a breve a pieno regime. C’è attesa per “Fiori d’acciaio”, lo spettacolo prodotto dallo stesso Bellomo che, in un primo momento, non era stato previsto in cartellone: “Volevo dare spazio ad altre produzioni- dice il diretto artistico del Pirandello-ma poi il consiglio di amministrazione ha insistito. Sono contento, è uno spettacolo che fa divertire e commuovere”. La stagione del teatro Pirandello di Agrigento è ancora lunga e non mancheranno sorprese: “Ho parlato con Sergio Castellitto- anticipa Bellomo- e sicuramente chiuderà la stagione con il suo spettacolo “Zorro” che verrà proposto in esclusiva per la Sicilia qui ad Agrigento.” Per chi, come Francesco Bellomo, è un perfezionista l’obiettivo è migliorare sempre: “Bisogna guardare avanti, ogni anno deve essere uno stimolo per proporre spettacoli, eventi sempre più interessanti anche perché abbiamo un teatro talmente bello e ricco di storia che non può che essere così. Nella prossima stagione, che stiamo già organizzando, avremo nomi importanti, sarà un cartellone di grande livello”.