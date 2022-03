Padel, Dante Luchetti ad Agrigento per formare nuovi istruttori

Una tre giorni al Maracanã di Agrigento con Dante Luchetti, uno dei pionieri del Padel. Argentino di nascita poi trapiantato in Italia – vincitore del Masters Series di Roma nel 2011 e terzo ai Campionati Europei del 2006 con i colori azzurri -, continua a diffondere i suoi insegnamenti ovunque. Una specie di giramondo infaticabile, con una chiara vocazione: far crescere nuovi talenti e formare allenatori. Nella struttura di Agrigento Dante Luchetti ha tenuto un corso di istruttore di padel di primo livello, organizzato dal Settore Padel del Comitato Provinciale ASI di Agrigento. 8 gli allievi che con entusiasmo hanno preso parte al corso. “ Sono arrivato in Sicilia per la prima volta nel 2017 – racconta Dante-. Sono tantissimi i circoli che sono nati, i siciliani hanno una grande predisposizione per lo sport. Qui ad Agrigento sono stato accolto benissimo. Porto avanti un progetto con un’accademia basata sulla mia metodologia di insegnamento che mette a frutto 30 anni di esperienza”. Soddisfazione per la riuscita del corso è stata espressa da Mario Cucchiara, Presidente del Comitato ASI di Agrigento, e Francesco Alfano, responsabile provinciale del Settore Padel.