Teatro greco di Eraclea Minoa: via l’impalcatura

Prima la rimozione dell’impalcatura che ormai da anni «ingabbia» il teatro greco di Eraclea Minoa che rischia di logorarsi, poi un concorso internazionale di idee per il restauro e la conservazione dello stesso. In questa direzione si sta muovendo il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi che gestisce anche l’area archeologica di Eraclea Minoa.

Il direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta nella giornata di, giovedì 8 agosto, congiuntamente al Soprintendente dei Beni Culturali di Agrigento, Michele Benfari, ha effettuato un sopralluogo presso il Teatro e le aree archeologiche di Eraclea Minoa.

Alla fine del sopralluogo si è concordato, nella necessità di rivedere l’attuale struttura di protezione, realizzata nel 1990, oramai obsoleta e non in grado di assolvere ai compiti cui era demandata, necessita di uno studio ed analisi complessiva sulla conoscenza del sottosuolo, analisi micro-climatologiche e verifica dello stato do conservazione delle superfici lapidee del Teatro. Successivamente sarà predisposto e pubblicato un bando per il concorso internazionale di idee finalizzato al progetto di restauro e conservazione del sito.