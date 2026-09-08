Trovato in possesso di una pistola clandestina, con matricola abrasa, nascosta sotto il materasso della camera da letto. Un trentottenne, M.S., licatese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. Deve rispondere del reato di detenzione illegale di arma da sparo clandestina. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato posto, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, in regime di arresti domiciliari. E’ difeso dall’avvocato Francesco Lumia.

L’operazione è stata portata a termine dai poliziotti del Commissariato di Licata. E’ stata fatta una perquisizione nell’abitazione di proprietà del licatese. Da lì a poco la scoperta della pistola nascosta sotto il materasso. L’arma da sparo è stata sequestrata ed inviata ai laboratori della Scientifica della Polizia di Stato, per verificare se sia stata usata o meno in episodi criminali.

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