Al via la ventunesima stagione dei Teatri di Pietra. Il cartellone ideato dal direttore artistico Aurelio Gatti prevede lo spettacolo Del Labirinto e altre storie il 10 luglio al Tempio delle Vittore di Himera ed Euridyce il 13 luglio al Teatro Monte Iato a San Cipirello. Complessivamente la stagione prevede oltre 80 spettacoli in 19 siti di sette province siciliane uniti che unisce idealmente in un’unica ‘rete’ tutta la Sicilia.

Nel dettaglio: Palermo (Terme Arabe di Cefalà Diana, Tempio della Vittoria di Himera, Castello Beccadelli Bologna di Marineo, Villaggio preistorico Faraglioni di Ustica, Antiquarium Case D’Alia di San Cipirello; Trapani (Tempio di Hera di Selinunte); Agrigento (Chiesa Madre di Caltabellotta, Eraclea Minoa, Cattedrale Antica di Montevago, Villaggio Bonsignore di Ribera; Siracusa (Teatro Akrai di Palazzolo Acredide e Loggiato San Sebastiano di Melilli); Messina (Agorà di Halaesa); Enna (Castello di Sperlinga) e Caltanissetta (Parco Archeologico Palmintelli).

