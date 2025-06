Sgominata un’organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Canicattì, Caltanissetta e alcuni comuni nisseni. Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 11 persone indagate per traffico e spaccio di droga. Sette di loro sono stati arrestati: quattro sono finiti in carcere, due agli arresti domiciliari, mentre gli altri sono stati sottoposti a divieto di dimora nei comuni di Caltanissetta e Canicattì o all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Le indagini, coordinate dalla Procura nissena, sono scaturite da attività di monitoraggio e servizi sul territorio svolti dalla squadra mobile. Il giro di spaccio coinvolgeva principalmente cocaina, hashish e marijuana, rifornite da fornitori con base a Catania, tra i destinatari delle misure cautelari. Per far fronte alla forte domanda, lo stupefacente veniva acquistato anche a Canicattì e Serradifalco. Durante le operazioni sono stati effettuati due arresti in flagranza e sequestrati 75 grammi di cocaina e 140 di hashish. L’attività investigativa si è sviluppata tra marzo e ottobre 2024, permettendo inoltre di segnalare numerosi assuntori alla Prefettura locale.

