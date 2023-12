Natale e Capodanno costeranno 200mila euro, 190 di tassa soggiorno e 10 come contributo regionale. Lo si evince da una determina del 15 dicembre scorso affissa all’albo pretorio nella mattina del 19 dicembre. Insorgono i consiglieri comunali della Dc, Roberta Zicari, Pietro Vitellaro, Alessia Bongiovì e Pasquale Spataro, che affermano: “Riteniamo inopportuno che appena una settimana fa, precisamente l’11 Dicembre, l’ Amministrazione Comunale non avesse contezza di questi dati o non li volesse condividere con l’Aula. Se come ogni anno gli eventi di Natale e Capodanno gravano sulla tassa di soggiorno, perché non si riesce a pianificarli con il dovuto anticipo? Quando è stato opzionato il gruppo dei Tiromancino se la delibera è del 15 e quanto costerà? Quasi tutta la tassa di soggiorno? Non si poteva decidere insieme alla consulta per il turismo nel mese di Agosto quando abbiamo chiesto all’Amministrazione con interrogazione cosa volesse organizzare per Natale?

L’ organizzazione di Capitale della Cultura non può sottostare a questa approssimazione, forse è davvero arrivato il momento che il Consiglio Comunale- conclude la nota- si assuma la responsabilità di dare a questa città una Amministrazione che sappia pianificare e guardare al futuro, dando le opportune risposte a cittadini e dipendenti, in termini di decoro (anche lavorativo) e stabilità Entriamo nel 2024 non negli anni 90!”