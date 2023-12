Villa Bonfiglio Illumina il Natale mentre i Tiromancino Portano la Musica in Piazza Stazione per il Capodanno – apertura tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:30.

Agrigento Si Illumina: Atmosfera Magica a Villa Bonfiglio, Divertimento e Musica per Tutta la Città

L’atmosfera natalizia ha preso vita ad Agrigento, con il suggestivo Villaggio di Natale a Villa Bonfiglio come protagonista assoluto. Giochi, stand, street food, giostre per bambini e l’incantevole Casa di Babbo Natale hanno trasformato Villa Bonfiglio in un mondo fiabesco, offrendo momenti di gioia e divertimento per tutti. Aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:30.

Ma le celebrazioni non finiscono qui: l’anno nuovo sarà accolto con un’incredibile esibizione dei Tiromancino in Piazza Stazione. Dopo intense trattative, il verdetto è caduto sullo storico gruppo, noto per successi indimenticabili come “La descrizione di un attimo” e “Due destini”.

Il concerto dei Tiromancino, con un investimento di circa 130 mila euro dalle casse comunali, rappresenta solo uno dei momenti salienti del vasto programma di festeggiamenti. Accanto al magico Villaggio di Villa Bonfiglio, Agrigento è già immersa nell’atmosfera natalizia con novene e intrattenimenti, distribuiti tra quartieri e punti strategici, per regalare a tutti un’esperienza natalizia coinvolgente e piena di divertimento.

Il mix perfetto tra la magia del Natale a Villa Bonfiglio e l’attesa esibizione dei Tiromancino in Piazza Stazione rendono Agrigento il luogo ideale per festeggiare le festività in un’atmosfera di calore e gioia.

Per maggiori dettagli e informazioni sugli eventi in programma, consultare i canali ufficiali del Comune di Agrigento e le organizzazioni coinvolte.