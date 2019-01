Tassa di soggiorno, Consigliere Borsellino: “Chiedo chiarimenti a Firetto”

Il consigliere comunale Salvatore Borsellino con una nota chiede chiarimenti sull’utilizzo dei proventi derivanti dalla tassa di soggiorno. Ecco il testo:

“Alla luce degli interventi da parte degli operatori turistici in città, non posso esimermi nel chiedere chiarimenti all’amministrazione guidata dal Sindaco Firetto in merito l’utilizzo dei proventi derivanti dalla tassa di soggiorno.

Non avendo alcun assessore con delega al turismo nella città di Agrigento, città a vocazione turistica, vorrei sapere dal sindaco come verranno utilizzati, nel proseguo amministrativo, i suddetti proventi: se verranno utilizzati al fine di incrementare il turismo, se i servizi ad esso connessi quali bagni pubblici, radio taxi, punti internet, bus navette, vigilanza notturna, aree camper comunali, docce pubbliche nei pressi delle nostre coste e tanto altro, verranno migliorati ed impiantati,rendendo il soggiorno dei nostri visitatori degno di una città a vocazione turistica nell’era del cambiamento e della rinascita tanto decantato da tre anni a questa parte o se verranno utilizzati per fini diversi non prettamente turistici come da regolamento nazionale e per come si sono espresse le varie categorie competenti.

Concludo chiedendo di conoscere quali sono i criteri specifici che questa amministrazione ha utilizzato ed utilizzerà in merito gli introiti della su citata tassa”.