Tassa di soggiorno ad Agrigento, superato 1 milioni di euro di incassi

La presenza di turisti in città si ripercuote positivamente sugli incassi della “Tassa di soggiorno”, l’importo pagato dai turisti per notti di permanenza nelle strutture ricettive cittadine è salita a quota 1ml e 180mila euro. Si tratta di soldi incassati nel 2017 e nel 2018.

Di recente la consigliera comunale Marcella Carlisi ha diffuso lo specchieto che illustra come l’amministrazione comunale intende spendere i proventi.

Tolti i 15.000 accantonati per finanziare la festa di San Calogero, il resto sono voci poco chiare. Sproporzionata appare la cifra investita in promozione rispetto alla voce che prevede una spesa per manutenzione. Ecco lo specchietto: