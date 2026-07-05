Alle 23:30 di sabato 4 Luglio, nei pressi del ristorante Mediterraneo a Porto Empedocle, un’esemplare di tartaruga Caretta caretta ha fatto un tentativo di nidificazione, segnalato ieri sera da un abitante della zona alla Capitaneria di porto che a sua volta ha avvisato il WWF, ente gestore della Riserva di Torre Salsa, per procedere al sopralluogo.

Alle ore 6:45 di oggi, domenica 5 Luglio, è arrivata un’altra segnalazione da un bagnante della zona nei pressi della Capitaneria di porto di Porto Empedocle. Il personale del WWF Torre Salsa ha effettuato un sopralluogo, ed il nido è stato messo in sicurezza, recintato con una rete metallica.

Sul posto erano presenti, dando il supporto alla Capitaneria di porto, gli operatori del WWF Italia Gerlando Callea e Salvatore Bonsignore ed il volontario e guida naturalistica Marcello Mira.

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