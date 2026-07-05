I ladri sono tornati a colpire nella zona industriale di Agrigento. Questa volta presa di mira una ditta di torrefazione. I malviventi sono riusciti a penetrare nel capannone e a portare via merce e materiali di valore per circa 200 mila euro.

A fare la scoperta del furto è stato il responsabile della struttura commerciale, che ha poi formalizzato la denuncia ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo operativo radiomobile per il sopralluogo e i rilievi.

Gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere presenti nell’area. Non si esclude che ad agire possano essere gli stessi delinquenti di altri “colpi” messi a segno nella stessa zona industriale.

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