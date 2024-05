Mareamico ha allertato i volontari del WWF della vicina riserva di Torre Salsa.

Una tartaruga Caretta Caretta ha scelto gli ombrelloni del lido Kaeso, a Realmonte, per l’ovodeposizione. “Tutto è accaduto intorno le 22 di ieri- dice l’ associazione ambientalista Mareamico che ha documentata la ovodeposizione- a pochi metri dalla Scala dei turchi. Un’enorme tartaruga è arrivata in spiaggia ed ha iniziato a scavare il nido, dopo circa un’ora lo ha ricoperto di sabbia, per difendere le proprie uova.” Mareamico ha allertato i volontari del WWF, della vicina riserva di Torre Salsa, che si occuperanno del monitoraggio e la custodia del nido. “Tra 45 e 90 giorni vedremo i risultati di questo spettacolo della natura”, dicono.