E’ per oggi pomeriggio, 29 maggio, con inizio alle 16.30, a casa Sanfilippo, ad Agrigento un nuovo incontro organizzato e voluto dalla Società Dante Alighieri insieme ad A.N.I.O.C. e C.N.A.

Al centro del convegno il tema “La vita”, prendendo spunto dalla poesia “La Bicicletta” di Giovanni Pascoli: in un susseguirsi di immagini quasi cinematografiche del mondo e delle sue creature che si disvelano allo sguardo privilegiato del pedalatore, dei personaggi che incontra per la via e che interagiscono con lui, il veloce moto della bicicletta diventa la metafora stessa del fugace trascorrere della vita.

Ad aprire l’incontro culturale i saluti i del Presidente del Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri, Enza Ierna, che condurrà e coordinerà i lavori, quelli del sindaco, Francesco Miccichè, di Roberto Sciarratta, direttore dell’ente parco Valle dei Templi, di Francesco Curaba, presidente CNA e di Gaetano Marongiu, delegato provinciale ANIOC.

Previsti gli interventi dello scrittore e regista, Enzo Alessi, del formatore e psicoanalista, Luciano Cerioli e di Antonio Liotta, scrittore ed editore.

Interventi artistici di Federico Orefice, Liliana Arrigo e Giuseppina Mira.