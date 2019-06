Targa a mons Salvatore Russotto primo parroco di Fontanelle [VIDEO]

Scoperta targa di intitolazione dello spazio a mons Salvatore Russotto primo parroco di Fontanelle.

Nasce da un’azione di protagonismo civico, il primo spazio giochi del quartiere Fontanelle. E’ stato inaugurato nel pomeriggio di oggi, di fronte ad un pubblico numeroso composto non solo dagli abitanti del quartiere ma anche da molti cittadini di altre zone della città, presso la chiesa di San Nicola, il “Parco del sorriso” uno spazio giochi promosso dall’ Amministrazione comunale assieme all’Associazione di mamme “Principi e principesse” e al Comitato di quartiere di Fontanelle. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Lillo Firetto, degli Amministratori comunali e di monsignor Liborio Russotto e dei sacerdito della comunità parrocchiale locale. Il nuovo Parco consiste in un’ area destinata all’intrattenimento dei ragazzi del quartiere, di uno Spazio Polifunzionale intitolato a Monsignor Russotto, con annesso campo di basket in cui il Lions Club ha installato un canestro nel contesto dell’iniziativa “Cento piazze per lo sport” per sensibilizzare i giovani ai valori dello sport. All’inaugurazione era presente una rappresentanza della Fortitudo Moncada mentre gli animatori di “Cartapesta” hanno intrattenuto i più piccini. L’artista Sergio Criminisi ha invece realizzato un grande murale, un’opera di street art che da oggi colora quest’area, dedicata ai bambini e ai ragazzi, che a Fontanelle finora era assente. Il “Parco del sorriso”, infatti, è il primo spazio giochi del quartiere, realizzato interamente attraverso azioni di protagonismo civico.