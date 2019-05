Annalisa Tardino eletta parlamentare europeo. Con 32.767 preferenze è la seconda classificata nella Quinta Circoscrizione Italia insulare Sicilia-Sardegna. Alle spalle solo del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Grande soddisfazione dopo una notte insonne al comitato elettorale di via Dalla Chiesa. Ecco le prime parole da deputato europeo per l’avvocato licatese Annalisa Tardino, rilasciate in esclusiva a Licatanet.it.