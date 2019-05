Francesco Pira presenta “Piraterie” all’Associazione Athena

Folto pubblico sabato scorso nella Sala della Musica dell’Associazione presieduta dall’avvocato Giovanni Salvaggio a Palazzo Lombardo . I diritti d’autore devoluti per l’acquisto di vaccini per i bimbi poveri

Canicattì (Agrigento) – Un vero successo la presentazione di PIRATERIE , edito da Medinova, l’ultimo libro di Francesco Pira, sociologo e professore di comunicazione e giornalismo all’Università di Messina a Canicattì lo scorso sabato 25 maggio a Palazzo Lombardo, nella Sala della Musica. Impeccabile l’organizzazione dell’evento da parte dell’Associazione Culturale Athena, presieduta dall’avvocato Giovanni Salvaggio. Ha brillantemente conversato con l’autore, dopo i saluti dell’assessore alla cultura professoressa Katia Ferrauto, l’avvocato Silvana Rinallo, Segretaria dell’Associazione. Molto apprezzate le letture del testo curate dall’attrice Barbara Capucci e gli interventi musicali del Maestro Edoardo Savatteri. L’autore, Francesco Pira, ha spiegato il senso di questo progetto editoriale, molto apprezzato dal pubblico aiutandosi con aneddoti sulla nostra vista social. Lo stesso sociologo ha annunciato che il libro sarà presentato sabato 1 giugno a Letterando in Fest a Sciacca e lunedì 24 giugno a Taobuk Festival a Taormina. Tra battute, spunti sociologici, fatti di cronaca analizzati con attenzione, il pubblico presente ha trascorso un pomeriggio molto divertente. Sia l’autore che i due artisti presente Barbara Capucci ed Edoardo Savatteri hanno giocato sui testi presenti sul libro per rilevare un uso poco consapevole delle nuove tecnologie.

“Gli articoli sono stati raccolti in dodici sezioni che sottolineano i tratti salienti del mutamento sociale in atto e per ogni macro-area è stata offerta una chiave di lettura per mezzo della quale invitare il lettore a riflettere sui suoi comportamenti e in questo modo magari porsi in maniera critica nei confronti delle nuove tecnologie e della rete – sono le parole dell’autore Francesco Pira – È il primo volume che pubblico con Medinova, la casa editrice dell’intraprendente Antonio Liotta e ringrazio, chi ha dato il proprio contributo alla realizzazione dell’opera: Nicolò D’Alessandro, palermitano collaboratore di Repubblica, da vero maestro d’arte ed eccellente intellettuale, ha creato l’immagine di copertina, in cui dietro un pirata dagli occhi buoni ha nascosto il mio volto, giocando pure con il cognome; fotografa taorminese Lidia Bolognari, autrice di straordinari reportage in giro per il mondo, che ha scattato la foto della quarta di copertina – conclude Pira -. Da sociologo e giornalista ho ritenuto utile il contributo che ho potuto offrire su temi, sui quali ci soffermiamo poco perché li consideriamo altro da noi, eppure condizionano i nostri comportamenti e la nostra esistenza non solo di singoli individui, ma soprattutto le relazioni interpersonali, impostandole su nuovi codici e nuovi linguaggi che dobbiamo imparare a riconoscere ed utilizzare in maniera consapevole”. Presente l’editore dottor Antonio Liotta, Presidente di Medinova, che ha sottolineato il successo del libro di grandissima attualità Le conclusioni sono state affidate alla dottoressa Mariella Di Grigoli, Responsabile del Comitato Scientifico dell’Associazione Athena che ha sottolienato come si tratta di un vero e proprio vadecum da utilizzare per utilizzare i social. Un evento davvero ben riuscito, quello di sabato scorso, anche per il panel che l’Associazione Athena è riuscita a costruire. I diritti d’autore del libro PIRATERIE saranno devoluti alla LCIF Lions International Foundation per l’acquisto di vaccini per i bambini del Terzo Mondo.