Tappa agrigentina per la candidata alla presidenza della Regione Siciliana, Eliana Esposito

Tappa agrigentina per la candidata alla presidenza della Regione Siciliana, per il movimento Siciliani Liberi, Eliana Esposito.

La nota attrice e regista catanese, infatti, ha partecipato ieri sera ad Aragona ad un incontro che si è tenuto nel Seicentesco Palazzo Principe Naselli, per poi spostarsi a Campobello di Licata.

Eliana Esposito, accolta da un folto numero di partecipanti, ha esposto il programma di Siciliani Liberi che ha come obiettivo l’autosufficienza alimentare, economica, energetica, monetaria e l’indipendenza politica della Sicilia.

Tra i punti più importanti del suo programma quelli di natura economica: trasformazione dell’Isola in Zona Economica Speciale Integrata, con riduzione dell’IVA al 10%, dimezzamento del prezzo della benzina, riappropriazione delle risorse finanziarie, introduzione di una moneta complementare.

Novella cantastorie, Eliana ha aperto il suo intervento con la chitarra, cantando una significativa canzone della tradizione folk siciliana.

Tra i numerosi presenti anche Ciro Lomonte, segretario nazionale di Siciliani Liberi, e Marco Lo Dico candidato nel listino per la Provincia di Agrigento.

L’incontro è stato organizzato dall’imprenditore aragonese Gianni Graceffa che ha detto: “L’attuazione dello Statuto della Autonomia in quegli articoli a vantaggio della nostra Regione mai attuati fino ad oggi attraverso l’istituzione della ZESI (Zona Economica Speciale Integrale), darebbe finalmente alla Sicilia la possibilità di riappropriarsi di 10 miliardi di euro di tasse siciliane, soldi nostri, che “spariscono” nel bilancio dello Stato e non ci vengono più restituiti. Immaginate cosa si può fare con dieci miliardi in più in Sicilia. Qualche idea: migliorare la Sanità, potenziare i Pronto Soccorso, riaprire le decine di punti nascita delle zone più svantaggiate, migliorare la viabilità secondaria, ristrutturare le scuole, garantire migliori servizi assistenziali alle persone con gravi disabilità completamente ignorate nei vari programmi degli altri. Mancano pochi giorni alle elezioni regionali, ma sono sicuro che i tanti elettori siciliani sfiduciati che stanno conoscendo Siciliani Liberi e Eliana dentro la cabina elettorale ci daranno fiducia”.