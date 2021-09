Tappa ad Agrigento per lo chef Bruno Barbieri

Bruno Barbieri si è concesso una tappa delle sue vacanze di fine estate ad Agrigento. lo chef storico giudice di MasterChef Italia ha soggiornato all’hotel Costazzurra di San Leone.

Il famoso cuoco era in città e non si è sottratto a qualche scatto in compagnia dei suoi fan. Il volto noto di diverse trasmissioni si è concesso un pranzo vicino il mare, al Pescatore di San Leone. Ma sarà davvero stata solo una vacanza? Barbieri conduce su Tv8 “4 hotel”: in ogni puntata si sfidano 4 hotel della stessa categoria e di una determinata area geografica. Bruno Barbieri e gli altri quattro albergatori soggiornano per un giorno e una notte nelle strutture in gara valutando con un voto da 1 a 10 la location, i servizi, le camere e il prezzo. I voti sono svelati durante il confronto finale e, al termine di ogni puntata, lo chef alla guida del programma può confermare oppure ribaltare la classifica.