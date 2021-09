Covid in Sicilia, risalgono i contagi: 929 nuovi casi

Risalgono, anche se di poco, i contagi in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 929 nuovi casi di Covid-19 (ieri erano stati 877), a fronte di 19.292 tamponi processati, e si sono registrate altre 12 vittime. L’incidenza sale al 4,8 ieri era al 4,5%. L’isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Emerge dal bollettino del Ministero della Salute di giovedì 9 settembre.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania 292, Siracusa 158, Palermo 123, Messina 118, Ragusa 70, Trapani 68, Enna 50, Agrigento 49, Caltanissetta 1. Gli attuali positivi sono 27.189 con un decremento di 827 casi. Sul fronte ospedaliero sono adesso 926 i ricoverati, 13 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 117, uno in più rispetto a ieri.