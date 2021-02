Tante Case Tante Idee: ” si completino velocemente le procedure per l’attivazione della Consulta sul turismo”.

L’associazione “tante case, tante idee” chiede all’amministrazione comunale di Agrigento di completare le procedure per far finalmente partire la Consulta comunale per il Turismo. L’organismo è stato istituito lo scorso 3 febbraio con l’obiettivo di dare un contributo tecnico all’amministrazione Miccichè sui temi del turismo. Ad oggi per renderlo operativo si attende che le commissioni consiliari Prima e Quinta nominino i due componenti da inserire nella Consulta che sarà presieduta dal sindaco o da un assessore da lui delegato. “Invitiamo i consiglieri a fornire i nomi- dice il presidente dell’associazione, Domenico Vecchio (nella foto)-. Si esaurisca anche quest’ultimo atto, perchè la Consulta sia finalmente operativa e si possa convocare il primo incontro formale. Occorre passare velocemente alla fase due, per programmare una stagione ancora a rischio e caratterizzata dalle incertezze dettate dall’emergenza sanitaria. Agrigento può e deve vivere di turismo. Si lavori perché possa veramente tornare ad essere il volano economico di questa città.”