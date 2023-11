Agrigento, 5 Novembre 2023 – Gli amanti della musica e dei grandi cantautori italiani avranno l’opportunità di rivivere ricordi ed emozioni indimenticabili al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento il prossimo 17 novembre alle ore 21:00. I “Tant’autori Cover Band” si esibiranno in una serata speciale dedicata alle canzoni dei cantautori più amati d’Italia.

Con l’obiettivo di onorare e celebrare le opere dei cantautori preferiti, questa band promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale emozionante attraverso le canzoni intramontabili di artisti come De Andrè, Guccini, Dalla, Tenco, e molti altri. Sarà un’occasione unica per riscoprire le melodie che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il costo del biglietto per questa serata straordinaria è di soli 10 €, rendendo l’evento accessibile a tutti gli appassionati. Le prenotazioni sono aperte e potete garantire il vostro posto chiamando al numero 092226737 oppure al 3683175996, anche su WhatsApp.

L’organizzatore dell’evento ha invitato tutti a partecipare a questa serata speciale, sottolineando che sarà un’occasione unica per condividere emozioni e divertirsi insieme. Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile al Teatro della Posta Vecchia il 17 novembre.