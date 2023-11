“Una vittoria meritata e il plauso va alla squadra che ha saputo mettere concentrazione e determinazione in campo portando a casa 3 punti importanti per la salvezza” . Sono le parole di Samuele Costanzo, vice di mister Coppa che, in sala stampa, accompagnato da Daniele Indelicato, preparatore dei portieri, ci tiene a rimarcare come: “si tratta di una squadra giovane, che lavora sodo che ha bisogno del sostegno di tutti, soprattutto dei tifosi”. Ottimo lavoro anche da parte del portiere Sorrentino che parando due palloni difficili ha blindato il risultato della partita. “Andrea ha fatto un ottimo lavoro, -ha detto Indelicato – ma il merito è di tutta la squadra”.In sala stampa anche l’attaccaccante biancazzurro Alfredo Trombino realizzatore del primo goal su rigore che ha voluto rimarcare il duro lavoro fatto dalla squadra, in settimana e come questi 3 punti siano importanti sia dal punto di vista della classifica, che del morale di tutto il gruppo, che veniva dalla brutta sconfitta con il Locri. “Sono fiero di questi ragazzi” – ha aggiunto il ds Cammarata. “Avevano solo tre giorni per prepararsi ma sono riusciti a fare una grande partita”. Deluso il mister della Sancataldese Accursio Sclalfani che ha sottolineato come la sua squadra abbia fatto un ottimo primo tempo e che i due goal presi allo scadere del primo tempo abbiamo cambiato la partita. “Nel secondo tempo avremmo potuto fare di più. Occorre lavorare ancora di più” . Ha concluso il tecnico.