Tamponi gratuiti: iniziativa del consigliere Fontana al Villaggio Mosè

AGRIGENTO. In occasione della giornata Mondiale del Volontariato le Associazione riunite “Crocerossa Italiana” e Associazione Volontari ospedalieri” con i rispettivi presidenti Vita e Castellino in collaborazione con il Consigliere comunale Mario Fontana hanno organizzato, presso la Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” al Villaggio Mosè, una giornata per la somministrazione di tamponi gratuiti che ha visto una numerosissima partecipazione di residenti. Le associazioni dichiarano: “La prevenzione così come la tutela alla salute è un diritto di tutti e noi in qualità di volontari abbiamo il dovere morale di dare costantemente il nostro contributo affinché ciò avvenga nel migliore dei modi. Tutto questo è stato possibile grazie alla grande sensibilità e spirito di volontariato del dottor Virone ed al parroco don Maurizio”.