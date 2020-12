Maria Giovanna Mangione: “Ho preso il Covid e vi invito a riflettere” – VIDEO

Il presidente dell’Ordine degli Agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Agrigento, Maria Giovanna Mangione, racconta di essere stata positiva al Covid 19. Eppure è stata sempre molto attenta ed ora invita a riflettere come racconta ad AgrigentoOggi. “Ho preso il Covid, per fortuna sono venuta fuori, ringrazio i medici per l’assistenza. Questa esperienza non può finire nel dimenticatoio, deve farci riflettere. In questo periodo tremendo abbiamo perso colleghi e persone a noi molto care. Erano padri, amici, professionisti. Hanno pagato con la vita l’incontro con quel nemico subdolo e invisibile qual è il Covid-19. L’Ordine degli agronomi e dei dottori forestali di Agrigento, presieduto da Maria Giovanna Mangione, a fianco delle famiglie alle quali esprime cordoglio e sostegno. La video intervista – clicca qui.