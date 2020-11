Tamponi drive through, Covid, Ztl e Porticciolo. Intervista con il sindaco di Agrigento (VIDEO)

Cambia di nuovo la circolazione in Via Atenea. L’esperimento fatto in questi giorni, legato alla crisi conseguente all’emergenza Covid-19, alla luce anche delle nuove direttive impartite dal presidente della Regione Nello Musumeci, hanno spinto il sindaco Miccichè e la sua giunta ad apportare dei correttivi agli orari della Ztl alla via. Di questo argomento, ma anche dell’attivazione di uno speciale “Ufficio Covid” e dell’attivazione di una nuova area dedicata ai Tamponi drive through, ha parlato il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè nel corso di un’intervista speciale. GUARDA IL VIDEO

