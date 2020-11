L’osservatore Arbitrale agrigentino Rosario Perrone in serie A

Giornata importante quella per la Sezione Aia di Agrigento e per il suo vice presidente Rosario Perrone osservatore in forza alla CAN che ha arricchito la sua già splendida carriera con un ulteriore soddisfazione, una designazione in serie A nella funzione di osservatore arbitrale nella gara Sampdoria -Bologna 1-2 giocata allo Stadio Marassi :

Arb.Marinelli

AA1 Rossi.L

AA2 Zingarelli

4/U FOURNEU

VAR Massa

Avar Alassio

A Rosario Perrone – si legge in una nota dell’ufficio stampa dell’Aia provinciale – vanno le congratulazioni di tutta la Sezione e in particolare del Presidente Gero Drago e del Consiglio Direttivo. La nostra Sezione dichiara Drago “ha un’ importante tradizione tra gli osservatori arbitrali , infatti per diversi anni anche il nostro associato Antonino Alesi ha militato in Serie A facendo da Osservatore tra gli altri anche a Gianluca Rocchi nella sua ultima gara Juventus -Roma e poi vantiamo la presenza di Luigi Castiglione in Serie C e di Francesco Sodano e Eduardo Fragapane nella Commissione Interregionale Nazionale tutti colleghi con enormi potenzialità per poter ambire alla massima serie oltre ad Antonino Sciabarra ‘ che fa parte della Commissione Regionale Siciliana come componente proprio nel settore dedicato agli osservatori”.