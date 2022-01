Tamponi, code by afternoon per gli agrigentini (VIDEO)

Ad Agrigento un tempo dopo pranzo ci si metteva in fila per andare a prendere un caffè in riva al mare di San Leone. Oggi le file in auto sono per i tamponi by afternoon. Un video surreale di questo periodo in cui il virus è tornato a impadronirsi delle nostre vite, con le auto in coda – anche oggi – lungo la strada che porta all’ingresso di piazzale Trinacria, area destinata al nuovo drive-in per tamponi molecolari, gli unici ad essere veramente affidabili per attestare l’immunità all’Omicron. Tutti fermi, a motori accesi a parte i brevi scatti in avanti, in attesa di raggiungere il check point dentro la zona dell’area Asi dove si giunge in attesa del test. La mattina in questa stessa postazione ci sono gli operatori dell’Asp provinciale, il pomeriggio tocca a quelli dell’Usca. In molti sono in coda perchè già risultati positivi ad un primo test ed in attesa di poter risultare negativi e poter finalmente uscire dall’isolamento domiciliare. I risultati vengono pubblicati sul sito dell’Asp di Agrigento nell’apposita sezione esito tamponi. Per visualizzare occorre un codice rilasciato dall’Ente, chi è in possesso di “AppIo” riceve la notifica tramite il cellulare ed automaticamente gli viene bloccata o sbloccata, per chi ce l’ha, la carta verde. Leggi anche: Drive-in, contagi e scuole: speciale intervista al sindaco di Agrigento /VIDEO e Covid, il commissario dell’Asp: “Numeri elavati ma che hanno meno impatto sugli ospedali” (VIDEO)