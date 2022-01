Covid, 29 mila alunni in Sicilia a casa e senza Dad

Dai dati dell’Ufficio scolastico regionale emerge che su 391 Comuni della Sicilia, 161 hanno emanato ordinanze sindacali di sospensione delle attività didattiche, mentre i restanti hanno regolarmente avviato le attività didattiche in presenza.

Tra le 548 scuole ricadenti nei Comuni in cui sono stati adottati provvedimenti di chiusura, 513 (434.237 studenti) hanno attivato la Dad (didattica a distanza), mentre 35 (28.912 alunni) non hanno svolto lezioni, né in presenza, né in Dad.