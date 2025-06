Ha trovato 3 pneumatici della sua Fiat Bravo tagliati. Vettura che si trovava parcheggia nelle vicinanze di un asilo in via Isola di Linosa a Favara. Il proprietario, un docente cinquantenne, residente in un comune dell’Agrigentino, ha segnalato il fatto al 112. Chi ha agito lo ha fatto in un orario compreso tra le 16 e le 19.

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento, e avviato le indagini per cercare di identificare il responsabile o i responsabili. Nella zona, a quanto pare, non vi sono telecamere di videosorveglianza. Il danno non è coperto da assicurazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp