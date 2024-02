Ignoti delinquenti – sembra impossibile che ad agire possa essere stata una singola persona – verosimilmente con l’utilizzo di una o più motoseghe, hanno tagliato ben 90 alberi di ulivo, nelle campagne di contrada “Pianotta”, a Montevago. Quasi sicuramente i responsabili hanno agito nelle ore notturne. La scoperta è stata fatta non appena il proprietario, un venticinquenne, bracciante agricolo del luogo, ha rimesso piede nel suo appezzamento di terreno.

Subito ha raggiunto la caserma dei carabinieri del piccolo paese dell’Agrigentino, dove ha presentato la denuncia. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire agli autori ed ai motivi di quella che appare al momento come una chiara intimidazione. Una relazione è stata inviata alla Procura della Repubblica, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento. Gli alberi erano stati piantumati da alcuni anni.