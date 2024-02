Due persone sono rimaste ferite in una rissa scoppiata nella serata di ieri in corso Serrovira, a Licata. A darsele di santa ragione sarebbero stati due gruppi di immigrati. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato cittadino, che sono riusciti a riportare la calma e a identificare i partecipanti alla zuffa. I due feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” per le cure del caso. Le loro condizioni non sono gravi.