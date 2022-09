Tafferugli dopo Akragas-Pro Favara: altri due arresti

Salgono a 7 i tifosi dell’Akragas arrestati, e 2 denunciati per i tafferugli scoppiati al termine della gara Akragas-Pro Favara, valevole per la Coppa Italia di Eccellenza, disputata domenica scorsa allo stadio “Esseneto”. I poliziotti della sezione Volanti, e della Digos, nelle ultime ore, hanno arrestato un trentaduenne, accusato di violenza, minaccia, resistenza, oltraggio e lesioni aggravate a Pubblico ufficiale, e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, e di un trentanovenne, per non avere ottemperato al Daspo. Gli stessi, dopo le formalità di rito, su ordine della Procura, sono stati accompagnati nelle loro abitazioni, in regime di arresti domiciliari. Ma c’è stato anche un altro denunciato, un diciassettenne, che con il volto travisato, avrebbe partecipato in concorso con altri giovani ai disordini.