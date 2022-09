Si allontana da comunità, e sale sul treno con l’abbonamento di un altro: denunciato

Si è allontanato dalla comunità per minori difficili, e raggiunta la stazione, è salito sul treno Palermo-Agrigento per farsi un giro, e lo ha fatto utilizzando un abbonamento di un suo conoscente. Fermato sul convoglio dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Agrigento, il ragazzo è stato trovato sprovvisto di documenti, ma ha fornito le sue generalità, ed esibito l’abbonamento del treno.

Gli agenti hanno subito appurato che il nome di quell’abbonamento non corrispondeva con le generalità, che poco prima il minore aveva comunicato. E’ stata avviata un’attività investigativa, e da lì a poco, i poliziotti accertato che il giovane, si era allontanato arbitrariamente da una comunità, in provincia di Palermo, dove era stato collocato.

Il ragazzo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per le ipotesi di reato di falsa attestazione a Pubblico ufficiale, e di inosservanza delle prescrizioni dell’Autorità giudiziaria.