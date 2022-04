“Sviluppo delle città a misura di donna”, il Leonardo incontra Lucrezia Reichlin

Una civiltà più equilibrata e sicura, una migliore qualità della vita, un futuro in cui sperare con fiducia hanno bisogno della scienza. E la ricerca scientifica e lo sviluppo di nuove tecnologie a misura delle persone hanno bisogno di una maggiore presenza di donne scienziate. Se in ambiti come Scienze umane e sociali, Arte e Informazione si riscontra una significativa rappresentazione della componente femminile, nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) permane un significativo divario di genere. Lucrezia Reichlin sarà la protagonista di un incontro con gli studenti delle quarte e quinte classi del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, diretto da Patrizia Pilato, sul tema “Sviluppo delle città a misura di donna. Stem al femminile”. Lucrezia Reichlin, professore ordinario di Economia alla London Business School, Presidente e co-fondatore Now-Casting Economics limited, è stata direttore generale alla Ricerca per la Banca Centrale Europea e consulente del board of Governors della Federal Reserve. Editorialista del Corriere della Sera, è una delle maggiori esperte di Metodi econometrici e di Economia monetaria. L’incontro è in calendario per il prossimo 8 aprile alle 11 nello spazio Temenos di Agrigento.